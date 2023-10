Après la suspension de la vente aux enchères à Caen des biens du président Senghor, le président Macky Sall les acquiert pour le Sénégal (Officiel) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Après la suspension de la vente aux enchères à Caen des biens du président Senghor, le président Macky Sall les acquiert pour le Sénégal (Officiel) Publié le mercredi 25 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Mamadou Saliou Sow

Secrétaire d`État auprès du garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé de la Promotion de la bonne gouvernance et des droits humains Tweet

Le lundi 23 octobre 2023, à l'Hôtel des Ventes aux enchères de Caen, le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique et l'Ambassadeur du Sénégal à Paris ont rencontré Madame le Commissaire-priseur, Solene LAINE, et son associé pour faire l'inventaire des biens appartenant au Président Léopold Sédar SENGHOR, premier Président de la République du Sénégal, et à son épouse. Madame Colette Senghor, ancienne première Dame, avant d'engager la finalisation de l'opération d’acquisition, par l'Etat du Sénégal, desdits biens conformément aux directives du Président de la République, Son Excellence Macky SALL.



Les objets appartenant au Président Senghor et à son épouse sont au nombre de quarante et un (41). Le restant des deux cent deux (202) objets de l'offre concerne d'autres propriétaires.



La conclusion pour l'acquisition des biens, excluant les autres offres, porte sur deux cent mille (200.000) euros, hors frais des cabinets des Commissaires-priseurs (22% du coût d’acquisition en province et 33 % à Paris).



Au total, le coût de l'opération, tous frais inclus, s'élève deux cent quarante-quatre mille (244.000) euros.



Les décorations décernées au Président Senghor, par des États partenaires du Sénégal, sont très prestigieuses et certains objets sont en or massif et de grandes marques.



Les biens seront livrés à l'Ambassade du Sénégal à Paris, par les Commissaires-priseurs, dès la finalisation de l'opération de paiement, conformément aux procédures en vigueur au Sénégal.

La remise officielle desdits biens au Président de la République sera organisée dans les meilleurs délais.



La préservation de la mémoire du Président Senghor, dont la vie et l'œuvre sont de parfaites illustrations du dialogue des cultures, de l'amitié des peuples et de la résolution pacifique des contentieux, justifie ce choix d'une solution à l'amiable.



Les deux parties remercient les autorités françaises qui ont apporté un concours précieux à la gestion de ce dossier.



Le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique

Aliou Sow