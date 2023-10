Sport: une délégation sénégalaise va prendre part aux championnats du monde de karaté à Budapest - adakar.com

Neuf karatékas sénégalais prendront part aux Championnats du Monde de Karaté à Budapest, en Hongrie, jusqu’au 29 octobre 2023.



Cette délégation, composée de six athlètes masculins seniors et de trois athlètes féminines, est accompagnée par l'entraîneur national de karaté, Ibrahima Konaté, ainsi que par le président de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées (FSKDA), Mouhamed El Moctar Diop.



Le Sénégal est bien représenté dans cette compétition internationale, et la délégation officielle comprend également Mamadou Abess Diop, premier vice-président de la FSKDA, qui agit en tant que chef de délégation.



Les athlètes sénégalais concourent dans différentes catégories, que ce soit en kumite (combat) ou en kata (enchaînements techniques) avec les athlètes Talla Razakh NDIAYE -60kg, Cherif KONATE -67kg, Abdourakhmane Moundor SENE -75kg, Makhtar DIOP -84kg, Mouhamadou Falilou DIOP +84kg pour les kumites hommes et Adji Binta GUEYE -50kg, Maimouna NIANG -55kg, Maguette SECK -68kg pour les kumites dames. L’athlète Omar DIOP se classe dans la catégorie Kata Homme.



Le Sénégal espère des performances exceptionnelles de ses athlètes à ce prestigieux événement mondial.



F.Y