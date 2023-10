Contre la fermeture des campus à Thiès et Dakar : Les étudiants sur le pied de guerre - adakar.com

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

La Conférence des amicales d’étudiants (Cae), seule structure de défense des intérêts des étudiants de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt), a exprimé son «énorme surprise» à la suite de la décision prise par le Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès (Crous-T), de reporter, à une date ultérieure, l’ouverture des campus sociaux qui était prévue ce samedi 21 octobre 2023.



Selon le président de la Conférence des présidents d’amicales d’étudiants de l’Uni­versité Iba Der Thiam de Thiès (Uidt), Ibrahima Khalil Guèye, «tout était prêt pour accueillir les étudiants». Mais, grosse surprise. «Les repreneurs, à la dernière minute, n’ont pas honoré leurs engagements en raison du non-règlement des dettes relatives à la restauration. Cette situation est préjudiciable aux étudiants qui dépendent entièrement des services de restauration du Crous-T», dit-il.



La Cae, à cet effet, exhorte fermement l’Etat du Sénégal, à travers le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Mesri), à «prendre des mesures immédiates pour résoudre cette question urgente». Et face au «retard académique croissant», devenu une «réalité inquiétante» et à «l’inaction persistante des autorités», lance un appel pressant à toute la communauté universitaire pour «combattre cette injustice car nos aspirations à un enseignement supérieur de qualité ne doivent pas être compromises».



Alors, indiquent Ibrahima Khalil Guèye et ses camarades, «il est temps de s’unir et de prendre part à ce combat afin que nos réclamations soient entendues et réglées, permettant ainsi de dérouler une année académique paisible et sans entrave». Ainsi, la Conférence des amicales d’étudiants (Cae) demande à tous les étudiants de «rester chez eux en attendant que le Crous-T nous communique la date de réouverture des campus sociaux et que l’Etat prenne des résolutions quant au paiement des repreneurs». Elle tient également à préciser qu’elle «n’exclut aucune action pour le retour des étudiants dans les campus». La Cae dit réitérer son engagement et sa disponibilité pour «la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants de l’Uidt».

Correspondant