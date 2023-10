Entrée d’Ousmane Sonko dans un coma profond : Les explications du directeur de Suma Assistance - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Entrée d’Ousmane Sonko dans un coma profond : Les explications du directeur de Suma Assistance Publié le mercredi 25 octobre 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Dr Babacar Niang, directeur de SUMA Assistance

Tweet

Le leader du parti Pastef dissous, Ousmane Sonko, est tombé dans un profond coma ce lundi 23 octobre 2023, selon un communiqué de Me Ciré Clédor Ly. Face à cette nouvelle inquiétante, le directeur de la clinique Suma Assistance s’est exprimé pour clarifier la situation.

Il y’a un protocole de suivi pour les patients en réanimation : « On réalise un “dextro” toutes les heures pour vérifier le taux de sucre. Si ce taux baisse dangereusement, les médecins interviennent immédiatement pour le stabiliser. La réanimation permet une surveillance rapprochée du patient. » Concernant les personnes en grève de la faim, comme semble être le cas de Sonko, l’expert mentionne que les “animateurs” vérifient la possible survenue d’hypoglycémies ou de problèmes rénaux.



De plus, en cas de symptômes précurseurs d’un neuropaludisme, comme des maux de tête persistants ou une fièvre croissante, une intervention rapide est nécessaire.



L’urgentiste ajoute que pour un individu en grève de la faim, des perfusions de sérum glucosé sont administrées. Si le patient ne montre pas d’amélioration, le dosage est augmenté. « Pour compenser le manque d’apport alimentaire, on peut lui administrer des protéines et des vitamines pour éviter certaines carences », précise-t-il.

L’état de Sonko, qui avait repris sa grève de la faim « en soutien aux femmes détenues politiques », a été rendu public par le Dr Cheikh Tidiane Dieye. Me Ciré Clédore Ly confirme la gravité de la situation en annonçant le coma et appelle « solennellement » les autorités, notamment le président et le ministre de la Justice, à prendre des mesures respectant les droits de l’homme.