Économie "Accord de principe" entre l'État du Sénégal et le FMI pour un prêt de 166 milliards de francs CFA Publié le mercredi 25 octobre 2023

Le Sénégal a signé avec le Fonds monétaire international (FMI) ‘’un accord de principe’’ en vertu duquel il devrait bénéficier d’un prêt de 166 milliards de francs CFA de ladite institution, avant la clôture des opérations financières au titre de l’année 2023, a-t-on appris, mardi, à Dakar, de son ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba.

‘’Cet accord de principe à l’issue duquel le Sénégal aura accès à un financement, avant la clôture des opérations financières au titre de la gestion 2023, de 166 milliards francs CFA sera soumis à l’approbation des hautes autorités du FMI et de son conseil d’administration, qui doit se réunir le 14 décembre prochain’’, a déclaré M. Ba lors d’une conférence de presse donnée conjointement avec Edward Gemayel, le chef d’une mission du FMI ayant séjourné pendant près de deux semaines au Sénégal.



En juin 2023, le Sénégal a bénéficié d’un financement de ‘’129 à 133 milliards de francs CFA’’, selon le ministre des Finances et du Budget.