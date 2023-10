Présidentielle 2024: Sonko a-t-il l’intention de faire parrainer deux candidats? Révélations de Ahmed Aidara - adakar.com

Présidentielle 2024: Sonko a-t-il l'intention de faire parrainer deux candidats? Révélations de Ahmed Aidara
Publié le mercredi 25 octobre 2023

La partie d’échec entre Ousmane Sonko et le régime en place est loin d’être terminée. En effet, Ahmed Aidara a fait une révélation qui ne saurait laisser indifférent. Le maire de Guédiawaye, invité ce mardi dans l’émission « Autour du micro » de Pape Alé Niang, a fait part de la visite de membres du parti dissous, le Pastef, en vue des parrainages.



C’est lorsqu’il répondait aux rumeurs selon lesquelles il roule pour le pouvoir que Ahmed Aidara a fait part de cette visite de El Malick Ndiaye qui, selon lui, fait partie de ses meilleurs amis dans Pastef.





« C’est avant-hier qu’il sont venus me rendre visite, eux de Pastef. Lui (El Malick Ndiaye) et un autre que je ne souhaite pas citer, puisqu’il ne fait pas de la politique, Ayib Daffé, entre autres. Et vous savez ce qu’ils mont demandé? Il m’ont dit : ‘Nous avons besoin de ton poste de député, nous membres de Pastef… Parce que nous avons besoins de deux fois 13 (députés) pour les parrainages, soit 26 députés‘… », a révélé le maire de Guédiawaye.





Avant de poursuivre : « Je ne sais pas s’ils ont l’intention de parrainer deux candidats ou pas. Mais je leur ai répondu que : ‘tout ce dont Ousmane Sonko a besoin de moi, s’il ne l’obtient pas, je ne suis pas fidèle. Vous avez ma signature’…«

