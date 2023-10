Dernière mission de la revue : Les adieux du Fmi à Macky - adakar.com

Dernière mission de la revue : Les adieux du Fmi à Macky
Publié le mercredi 25 octobre 2023 | Le Quotidien

C’était la dernière mission du Fmi que le Président Macky Sall aura accueillie en tant que chef de l’Etat. Après avoir fait le tour des relations de l’institution avec le pays durant ses douze ans de pouvoir, le chef de la mission a dit son optimisme de voir le Conseil d’administration du Fonds approuver un décaissement de 169 milliards pour le pays. Une sorte de cadeau d’adieu à Macky…



Par M. Gueye – Le Fonds monétaire international a fait ses adieux au Président Macky Sall. Et comme cadeau d’adieu, le chef de l’Etat va probablement assister à l’approbation par le Conseil d’administration du Fonds, d’un crédit de 169 milliards de francs Cfa, gage de la satisfaction par cette institution, des efforts accomplis par le Sénégal en matière budgétaire et pour ses efforts de redressement de la situation du pays.



Ce sont, entre autres choses, les bonnes nouvelles enregistrées au cours de la dernière visite qu’accomplit actuellement la mission du Fmi au Sénégal. Dirigée par Edward Gemayel, la délégation a rencontré le Président Macky Sall. Ce dernier étant à la fin de son mandat, la prochaine mission, qui est prévue pour le mois de mai 2024, ne le trouvera pas en place. C’était donc l’occasion pour le chef de la mission de lui faire ses adieux, et saluer le leadership dont Macky Sall a fait montre durant ses mandats à la tête du pays. Gemayel a souligné que le leadership du Président Sall a été noté, non seulement au Sénégal, mais en Afrique et ailleurs dans le monde. C’était aussi, pour lui, l’occasion de saluer les bonnes relations que le chef de l’Etat a toujours tenu à entretenir avec les institutions de Bretton Woods, Fmi et Banque mondiale.



Ce leadership s’est également fait remarquer par la qualité de l’évolution des indicateurs de l’économie du Sénégal, qui sont loués par tous les partenaires financiers du Sénégal. Ce discours très admiratif pour les prouesses du pays a été également tenu devant les députés membres de la Commission des finances de l’Assemblée nationale. En prélude au marathon budgétaire qu’il va bientôt entamer avec les élus du Peuple, le ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba, a tenu à conduire la délégation du Fmi auprès des députés qui étudient les rubriques du budget. C’était l’occasion pour ces derniers d’entendre de la bouche des intéressés, les éloges que ces «bailleurs des fonds» font de l’action du gouvernement choisi par Macky Sall.



Même les députés de l’opposition, comme Birame Soulèye Diop, Abass Fall et d’autres, présents dans la salle, ont pu se rendre compte que l’opinion positive sur l’économie du Sénégal, n’est pas portée que par les tenants du pouvoir. Cette marque de transparence est l’une des caractéristiques des relations que le ministre Moustapha Ba a toujours entretenues avec toutes les parties prenantes de la Nation.



D’un Ba à l’autre, la délégation de Gemayel a rencontré hier le Premier ministre Amadou Ba, de retour de sa tournée au Nord du pays. Il s’agissait ici, de vieilles connaissances qui se retrouvaient, et renouvelaient leur souhait de continuer à travailler ensemble pour les années à venir. Mais cela, ce sera au Peuple sénégalais d’en décider. Quoi qu’il en soit, comme dit plus haut, le chef de la mission du Fonds a indiqué aux différentes autorités, sa confiance pour que, au vu du rapport de mission qu’il fera, que le Sénégal obtienne du Conseil d’administration du Fonds, les près de 170 milliards qu’il en espère.