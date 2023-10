Sénégal : Une augmentation de 20% des recettes projetée en 2024 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : Une augmentation de 20% des recettes projetée en 2024 Publié le mardi 24 octobre 2023 | sikafinance

© Autre presse par DR

La ville de Dakar.

Tweet

Au Sénégal, les prévisions de recettes du projet de loi de finances 2024 s'établissent à 4 915,2 milliards FCFA, contre 4 096,4 milliards FCFA dans la loi de finances pour l'année 2023, soit une augmentation de 818,8 milliards FCFA (+20%).



Le budget pour l'année 2024 est ainsi projeté à 7 003 milliards FCFA.

Fournissant les détails, le projet de loi de finances souligne également que les dépenses sont arrêtées à un montant total de 5 533,9 milliards FCFA, contre 4 965 milliards de FCFA pour l'année 2023, soit une augmentation de 568,9 milliards de FCFA, correspondant à 11,5% en valeur relative.



S'agissant des recettes et dépenses des Comptes spéciaux du Trésor, elles s'équilibrent à 221,5 milliards FCFA.



Comme dans les précédentes lois de finances, le gouvernement sénégalais mettra en place, pour 2024, une réserve de précaution (investissements sur ressources internes et externes) dotée de 90 milliards FCFA.



L'objectif est de tenir compte du contexte mondial difficile et incertain entraînant des conséquences importantes sur la volatilité des prix des matières premières et sur l'activité économique.





Ce fonds prend également en compte les risques importants qui pourraient peser sur le recouvrement des recettes. Ainsi, la réserve permettra à l'Etat de se donner les moyens d'ajustements nécessaires en cours d'exercice, s'alignant ainsi sur les bonnes pratiques en matière de gestion budgétaire.



Mouhamadou Dieng