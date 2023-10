Sport-Boxe: Tyson Fury promet détruire Francis Ngannou en 6 rounds de combats - adakar.com

Sport-Boxe: Tyson Fury promet détruire Francis Ngannou en 6 rounds de combats

Le Boxeur britannique, le champion WBC des poids lourds, Tyson Fury, a promis détruire son prochain adversaire le boxeur camerounais issu de l'UFC, Francis N'gannou, en six rounds de combat, lors d'une interview sur leur prochain combat prévu le 28 de ce mois d'octobre en Arabie Saoudite, indique AfricaTopSuccess.



Tyson Fury sait que son adversaire s'intègre de jour en jour dans la boxe normale après un grand parcours en Ultimate Fighting Championship (UFC), une discipline différente de la boxe normale que pratiquait autrefois, la légende Mohammed Ali et même le coach du camerounais, Mike Tyson. Toutefois, le britannique compte affronter Ngannou en restant sur le pied avant, les bras levés, et en décochant des coups puissants pour mettre fin au combat. Il a affirmé que personne ne pouvait encaisser son pouvoir, laissant entendre que Ngannou serait impuissant face à ses compétences.



Actuellement le plus attendu dans le milieu de la boxe par les fans, ce duel rentrera dans l'histoire des plus grands combats le 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite.



