Culture : Le Sénégal entame des négociations pour l’acquisition des biens de Léopold Sédar Senghor en France

Le Sénégal a engagé des pourparlers en vue d'acquérir la totalité du fonds de l'ancien président Léopold Sédar Senghor, après l'annulation de la vente aux enchères de ses biens en France, via un communiqué du ministère de tutelle, a-t-on appris ce lundi 23 octobre 2023.



Le ministre de la Culture Aliou Sow a été désigné pour représenter le Sénégal dans ces négociations visant à préserver l'héritage senghorien et à assurer que ces objets d'une importance historique restent une part intégrante du patrimoine culturel sénégalais.

Les biens de Senghor comprennent des bijoux et décorations militaires reçus en cadeau diplomatique pendant ses fonctions présidentielles, notamment le collier de l'ordre du Nil en or 18 carats orné de symboles de l'Égypte antique. Ces objets avaient été mis aux enchères à Caen, en France, avant d'être retirés de la vente.

Le président Macky Sall a exprimé son attachement au patrimoine national et aux figures marquantes de la République, donnant des instructions pour que les mesures nécessaires soient prises dans ce sens.



