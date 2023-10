Hydrocarbure: La douane a démantelé un marché noir et saisir 146 000 L de carburant entre Dakar, Thiès et Mbour - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Hydrocarbure: La douane a démantelé un marché noir et saisir 146 000 L de carburant entre Dakar, Thiès et Mbour Publié le lundi 23 octobre 2023 | aDakar.com

Tweet

La douane a démantelé un marché noir de vente illégale de carburants et a procédé à la saisine de 146 000 Litres de combustible entre Dakar, Thiès et Mbour, a-t-on appris ce lundi 23 octobre 2023, via une plateforme sur facebook "Soutenir la douane sénégalaise".



Cette opération 𝐬’𝐞𝐬𝐭 𝐝é𝐫𝐨𝐮𝐥é𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫-𝐓𝐡𝐢è𝐬-𝐌𝐛𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐮 𝐥𝐮𝐧𝐝𝐢 𝟏𝟕 𝐚𝐮 𝐝𝐢𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝟐𝟐 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑, par la 𝐒𝐮𝐛𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐤𝐚𝐫-𝐄𝐱𝐭é𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫é𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐎𝐮𝐞𝐬𝐭. P𝐥𝐮𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐨𝐧-𝐜𝐢𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞, ont été pris en filature au cours de cette opération, d'ou 𝐩𝐥𝐮𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐮𝐥𝐞𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐛𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐨𝐧𝐭 é𝐭é 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐢𝐞𝐬, 𝐬𝐨𝐢𝐭 𝟒𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐥 𝐪𝐮𝐢 é𝐭𝐚𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐯𝐚𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐛𝐢𝐝𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝟐𝟎 𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐢𝐬 à 𝐃𝐢𝐚𝐬𝐬, 𝐮𝐧 𝐝é𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐮𝐥𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝟒𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐥 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐨𝐢𝐥 𝐝é𝐣𝐨𝐮é à 𝐏𝐨𝐭𝐨𝐮, 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐚𝐢𝐫𝐞, 𝟑𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐥 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐠𝐚𝐥𝐤𝐚𝐦 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐚𝐮𝐜𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐩𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐭é𝐬 à 𝐍𝐠𝐮𝐞𝐤𝐡𝐨𝐤𝐡.



A l'issue de cette opérations, ce sont p𝐥𝐮𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 qui 𝐨𝐧𝐭 é𝐭é 𝐚𝐫𝐫ê𝐭é𝐬 𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐟é𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐨𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬.

"Le 𝐝é𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐬 𝐬𝐮𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐩é𝐭𝐫𝐨𝐥𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐥é𝐠𝐢é𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥𝐥é𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐛𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐱 𝐢𝐧𝐭é𝐫ê𝐭𝐬 𝐝𝐮 𝐓𝐫é𝐬𝐨𝐫 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜, 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝é𝐥𝐨𝐲𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡é 𝐝𝐞𝐬 𝐡𝐲𝐝𝐫𝐨𝐜𝐚𝐫𝐛𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 à 𝐮𝐧 𝐫é𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫, 𝐞𝐮 é𝐠𝐚𝐫𝐝 à 𝐥𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐚𝐦𝐦𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐬", 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐫é𝐚𝐟𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐚 𝐝é𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 à 𝐩𝐫𝐨𝐭é𝐠𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐥’é𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭é 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐮𝐭𝐞𝐮𝐬𝐞, 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥𝐥é𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐢𝐭𝐬 « 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭é𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 » 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐲𝐬, 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐡𝐲𝐝𝐫𝐨𝐜𝐚𝐫𝐛𝐮𝐫𝐞𝐬.



HB