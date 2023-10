Refus de la DGE de délivrer les fiches de parrainages à Ousmane Sonko - Alioune Tine: “En période électorale l’administration doit être impartiale“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Refus de la DGE de délivrer les fiches de parrainages à Ousmane Sonko - Alioune Tine: “En période électorale l’administration doit être impartiale“ Publié le lundi 23 octobre 2023 | aDakar.com

Tweet

Pour le président du Think Tank “AfricaJom Center“, l'attitude de l'administration électorale dénote d'un manque de loyauté à la Constitution et aux lois de la République.



En effet, la Direction générale des Élections (DGE) est sous le feu des critiques depuis sa décision de ne pas remettre au mandataire d'Ousmane Sonko les fiches de parrainages en dépit d'une décision du Tribunal d'instance de Ziguinchor.



Selon le défenseur des droits humains, Alioune Tine, l'administration se met de façon délibérée au service d'un régime et d'une coalition, manquant ainsi à son devoir d'impartialité en période électorale.



"On ne peut développer le Sénégal avec une administration qui manque de loyauté à la Constitution, aux lois à la République en se mettant délibérément au service des intérêts d’un régime, d’un parti ou d’une coalition. En période électorale l’administration doit être impartiale", a expliqué Alioune Tine.



Ayib Daffé, le mandataire d'Ousmane Sonko, s'est heurté au refus du Directeur général des élections (DGE), Tanor Thiendella Fall de lui délivrer les fiches de parrainages. L'administration a fondé son refus sur la radiation prononcée d'Ousmane Sonko des listes électorales par le sous-préfet des Almadies après sa condamnation par contumace pour “Corruption de la jeunesse“ dans le dossier “Sweet Beauté“.



Saisi par les avocats d'Ousmane Sonko, le Tribunal d'instance de Ziguinchor, lieu de vote de l'homme politique qui en est également le maire, a annulé la radiation de l’opposant des listes électorales. Une décision qui devait avoir pour conséquence une réintégration d'Ousmane Sonko sur le fichier électoral, lui permettant ainsi de devenir électeur et éligible, avec donc la possibilité pour son mandataire d'obtenir les fameuses fiches de parrainage, indispensables pour se porter candidat à l'élection du 25 février 2024.



Mais une fois de plus, à la Direction générale des élections (DGE), le mandataire Ayib Daffe a trouvé porte close à deux reprises. Ce n'est que vendredi que le directeur général des élections (DGE) a rendu public un communiqué indiquant qu'en l'état, le pourvoi en cassation de l'État rendait la décision du tribunal de Ziguinchor non exécutoire.



"Sur cette question, il y a lieu de préciser qu’il n'y a pas encore de décision définitive, l’Etat du Sénégal ayant décidé d’exercer les voies de recours qui s’offrent à lui. Par conséquent, le dossier suit toujours son cours judiciaire. Au terme dudit processus, l’Etat du Sénégal se conformera à la décision rendue comme il l’a toujours fait", a écrit Tanor Thiendella Fall.



Makhtar C.