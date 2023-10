Présidentielle 2024 - Khalifa Sall: “Je suis le seul candidat socialiste et appelle tous les socialistes à voter pour moi“ - adakar.com

Présidentielle 2024 - Khalifa Sall: "Je suis le seul candidat socialiste et appelle tous les socialistes à voter pour moi" Publié le lundi 23 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Khalifa Sall

Le président du Mouvement “Taxawu Sénégal“, Khalifa Ababacar Sall lance un appel à l'unité de la Gauche sénégalaise autour de sa candidature pour la présidentielle du 25 février 2024.



Après que son convoi a été bloqué vers Fatick par les forces de l'ordre, l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall annonce que son convoi poursuit son chemin dans la région de Kaolack.



"La capacité de résilience de Taxawu Senegaal s'est illustrée de manière remarquable, démontrant notre détermination à faire entendre notre message malgré les obstacles et l'adversité. Rien ni personne n’arrêtera notre tournée qui se poursuit au cœur du Saloum", a indiqué Khalifa Sall.



Candidat déclaré à la Présidentielle, l'ancien responsable au Parti socialiste appelle aujourd'hui ses anciens camarades à se regrouper autour de lui, l'unique candidat socialiste en course pour le scrutin du 25 février 2024.



"Je réitère mon appel à l'unité de la gauche pour un Sénégal meilleur, plus juste, plus équitable et plus inclusif. Je suis le seul candidat socialiste et appelle tous les socialistes à voter pour moi", a lancé Khalifa Sall.



Makhtar C.