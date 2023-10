Lutte contre l’émigration clandestine: la Gendarmerie interpelle 51 candidats entre Joal et Kayar - adakar.com

Lutte contre l'émigration clandestine: la Gendarmerie interpelle 51 candidats entre Joal et Kayar Publié le lundi 23 octobre 2023

La Gendarmerie nationale sénégalaise a interpellé, entre le 18 et le 21 octobre, 51 candidats à l'émigration clandestine, a-t-on appris ce lundi 23 octobre 2023 sur twitter via un post.



Parmi ces 51 candidats interpellés, la gendarmerie compte 05 organisateurs, 05 gambiens, 03 guinéens et un malien. en plus une somme de 4 millions sept cents milles a été saisi sur les migrants.



