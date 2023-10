Putsch au Niger: le ministre de l’Intérieur réclame «la solidarité de la Cédéao pour combattre les terroristes» - adakar.com

Putsch au Niger: le ministre de l'Intérieur réclame «la solidarité de la Cédéao pour combattre les terroristes» Publié le lundi 23 octobre 2023 | RFI

Général Mohamed Boubacar Toumba, membre du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP) du Niger

Le général Mohamed Boubacar Toumba, qui occupe le poste de ministre d'État ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation depuis le coup d’État du 26 juillet 2023 au Niger, est revenu pour RFI sur les relations entre les autorités qui ont pris le pouvoir à Niamey et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). En marge du Forum Paix et sécurité de Lomé, le représentant de la junte nigérienne assure être « là pour faire le dialogue ».



Le Forum Paix et sécurité de Lomé a pris fin ce dimanche 22 octobre 2023. La rencontre, qui a regroupé plus de 300 participants, s’est achevée sur « la déclaration de Lomé sur les transitions politiques issues des coups d’État sur le continent ».



Il ne s’agit pas d’approuver les putschs, mais de créer les conditions pour les éviter et aider les juntes à sortir de l’état d’exception.