Culture : Le Sénégal se propose à abriter deux expositions sur le président Senghor et Macky Sall en Janvier 2024

© Autre presse par DR

Photo non datée de Léopold Sédar Senghor

Dans Le cadre de l'acquisition des objets du président Senghor et de son épouse Colette qui ont failli être mis aux enchères le week-end écoulé à Caen en France, le Sénégal s'est porté volontaire à vouloir accueillir deux expositions historiques portées sur la personne de l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor et sur l'actuel président Macky Sall en janvier 2024, a-t-on appris via un communiqué du ministère de tutelle, ce lundi 23 octobre 2023.



Il s'agit des expositions "Senghor et les arts : réinventer l'universel", ouvertes depuis le 07 février et prennent fin le 19 novembre 2023, et "le Président Macky Sall et autres, Dédales du pouvoir/ Maze of power" ouvertes depuis le 26 septembre 2023 et se poursuivent jusqu'au 14 janvier 2024 au musée du Quai Branly Jacques Chirac en France.



L'objectif de l'Etat sénégalais de vouloir organiser ces expositions, s'inscrit dans le cadre d'offrir aux jeunes générations une opportunité d'apprendre de deux présidents d'avoir façonné le Sénégal, les incitant à la réflexion sur leur propre rôle dans l'avenir du pays.

Car celles-ci célèbrent l’héritage et le leadership exceptionnels de deux figures marquantes de la République du Sénégal et mettent en lumière l’empreinte profonde de deux présidents dans l’histoire du pays’’, dit la même source.



L'Etat sénégalais promet d'engager la procédure à suivre dès la semaine prochaine et le lieu et les dates retenues seront communiqués par les voies les plus appropriées, indique le communiqué.



