Sénégal: après leur interpellation, plusieurs candidats de l'opposition dénoncent un harcèlement Publié le lundi 23 octobre 2023 | RFI

Au Sénégal, la course aux parrainages pour l’élection présidentielle de 2024 continue mais plusieurs candidats de l’opposition ont été interpellés par la police ce week-end lors de déplacements. Les équipes de campagne et des organisations de la société civile dénoncent un harcèlement.



Pendant plus de cinq heures samedi, les véhicules de l’équipe du candidat Khalifa Sall ont été arrêtées au bord de la route par les forces de l’ordre dans le département de Fatick. La raison ? Leur caravane d’une trentaine de véhicules n’était pas autorisée.



Une décision abusive, dénonce Saliou Sarr du parti Taxawu de Khalifa Sall. « Nous n’avions pas de sonorisation, nous n’occupions pas la voie publique… Nous n’étions pas en situation d’illégalité. Nous nous rendions dans un village pour la collecte des parrainages », raconte-t-il.