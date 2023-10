Communiqué du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur) sur le refus de la DGE de réintégrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Communiqué du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur) sur le refus de la DGE de réintégrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral Publié le dimanche 22 octobre 2023 | aDakar.com

© Partis Politiques par DR

Le Parti de l`unité et du rassemblement (Pur) a investi son candidat

Dakar, le 8 décembre 2018 - Le Parti de l`unité et du rassemblement (Pur) a officiellement investi son candidat Pr El Hadj Issa Sall pour la présidentielle du 24 février 2019. Tweet

C'est avec stupéfaction et amertume que nous avons constaté, aujourd'hui, le refus injustifié et injustifiable de la Direction Générale des Élections(DGE) de donner au mandataire de M. Ousmane Sonko ses fiches de parrainages.



Cette forfaiture intervenant, en effet, après la décision du juge de Ziguinchor d’annuler la radiation de M.



Ousmane Sonko sur les listes électorales et part conséquent du rétablissement de ses droits, est la preuve fulgurante de l’irrespect des Institutions par le Président de la République mais aussi, du caractère machiavélique du régime en place qui est habitué à éliminer, de manière déloyale et impitoyable, ses adversaires politiques.



Le PUR dénonce avec fermeté cette énième forfaiture du régime qui n'est point d'autre qu'une nouvelle atteinte à la démocratie du Sénégal, exige le respect du «Droit» et la délivrance des fiches de parrainages aux ayants droits.



Le PUR exige au régime en place de faire preuve de responsabilités et à l'Etat, de garantir la paix et la stabilité par le respect des droits fondamentaux jusqu'aux élections de février 2024 qui marqueront la fin d’une ère dictatoriale et l'avènement d'un nouveau Sénégal.



Dakar, le 20 Octobre 2023

LE DIRECTOIRE