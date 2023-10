Réintégration d’Ousmane Sonko dans le fichier électoral: “Lorsque la Cour suprême se prononcera, la cause sera entendue pour tous“ (Avocats de l’État) - adakar.com

Réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral: "Lorsque la Cour suprême se prononcera, la cause sera entendue pour tous" (Avocats de l'État)
Publié le dimanche 22 octobre 2023

direction générale des élections

Communiqué de presse du Collectif des avocats de l'État du Sénégal



Dans un communiqué en date du 19 octobre 2023, le Collectif des Avocats de Monsieur Ousmane SONKO fait des affirmations dénuées de tout fondement, visant à installer la confusion aux yeux de l'opinion.



Ce communiqué mentionne que l'huissier de justice requis par Monsieur Ousmane SONKO et le mandataire de ce dernier se sont présentés à la Direction Générale des Elections en vue de la réinscription du sieur SONKO sur les listes électorales et pour demander la remise immédiate de fiches de parrainage pour le compte du susnommé. Les rédacteurs de ce communiqué, qui sont d'éminents avocats, savent très bien que la décision du Président du Tribunal d'instance de Ziguinchor, rendue en matière électorale, n'est ni exécutoire par provision, ni définitive dès lors que les délais de recours ne sont pas encore expirés.



Dans ces conditions, le sieur SONKO devra bien prendre son mal en patience en attendant que la Cour suprême, saisie d'un recours dans le délai légal, se prononce. Par ailleurs, le fait qu'une autorité administrative n'ait pas été en mesure de recevoir un mandataire accompagné d'un huissier de justice ne saurait justifier que l'on s'attaque à l'Etat en prenant à témoin l'opinion publique nationale et internationale, encore moins que l'on soutienne, sans aucune retenue, que les fondements de l'Etat de droit sont menacés.



Une telle attitude est tout aussi inappropriée qu'excessive. L'Etat du Sénégal est conscient qu'autant une décision rendue par une autorité judiciaire compétente a une certaine force, autant tout justiciable, y compris l'Etat du Sénégal, justiciable comme un autre, a le droit d'exercer les voies de recours prévues par la loi à l'encontre de ladite décision.



Lorsque la Cour suprême se prononcera, la cause sera entendue pour tous.



Fait à Dakar, le 20 octobre 2023

