Ce que pèsent les sénégalais d'Italie Publié le samedi 21 octobre 2023

Manifestation de soutien des militants de Pastef Milan à Ousmane Sonko

Milan, le 12 février 2021 - En Italie, des militants de “Pastef, les patriotes“ ont manifesté, le jeudi 11 février 2021, à Milan pour afficher leur soutien à leur leader Ousmane Sonko, sous le coup d`une plainte pour viols et menaces de mort. Tweet

L’Italie « arrose » le Sénégal en termes d’argent. Rien qu’en 2022, près de 288 milliards FCFA ont été envoyés par les émigrés, selon la Banque d’Italie. Ce qui fait de notre pays, la deuxième destination des envois de fonds de l’Italie vers le continent africain.



Selon les données publiées par la Banque d’Italie, le volume des envois de fonds depuis ce pays vers le Sénégal en 2022 est de 438 millions d’euros, soit plus de 288 milliards FCFA. L’institution note que ces envois représentent 5% du volume global des ressources financières envoyées de l’Italie au reste du monde. Le Sénégal représente la deuxième destination des envois de fonds de l’Italie vers les pays du continent africain et le sixième pays au niveau national. Un flux de ressources qui a augmenté de 77 % entre 2016 et 2021, mais a subi une contraction de 11 %.