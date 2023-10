Ventes aux enchères: Macky Sall ordonne le rachat des objets du Président Senghor mis aux enchères en France - adakar.com

Ventes aux enchères: Macky Sall ordonne le rachat des objets du Président Senghor mis aux enchères en France Publié le samedi 21 octobre 2023 | aDakar.com

Photo non datée de Léopold Sédar Senghor

A l'issue de l'annonce de la ventes aux enchères des objets appartenants à feu Léopold Sédar senghor et son épouse colette par un quotidien français, le Président du Sénégal, Macky Sall, a ordonné le rachat de toutes ces pièces par l'État sénégalais, a-t-on appris ce vendredi 20 octobre 2023 de Pulse.sn.



Cette volonté de racheter ses objets attachés à l'histoire du Sénégal s'avère être un devoir patriotique de la part du président sénégalais dans le but de préserver la mémoire et le patrimoine représentés par les objets du Président Senghor, a indiqué le ministre de la Culture, Aliou Sow.



Le ministre a précisé que Macky Sall a demandé au Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, en collaboration avec l'Ambassadeur du Sénégal à Paris, d'engager des discussions avec le commissaire-priseur en vue de permettre l'acquisition de ces objets par l'État sénégalais.



Cette initiative fait suite à une mesure similaire prise par le Président lors de la mise en vente du véhicule du Président Senghor en France. Le gouvernement avait alors pris les mesures nécessaires pour acquérir et intégrer le véhicule au patrimoine de l'État du Sénégal, bloquant ainsi la procédure de vente aux enchères.



Plus récemment, l'ambassadeur du Sénégal à Paris a pris des mesures urgentes pour annuler la mise aux enchères des objets du Président Senghor, conformément à la décision du Président Macky Sall. La demeure de Colette et Léopold Sédar Senghor, datant du XIXe siècle, a également été cédée à la ville de Caen conformément aux souhaits de la veuve du Président, marquant ainsi un nouveau chapitre dans la préservation du patrimoine du Président Senghor.



