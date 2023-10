Coopération: Le Sénégal signe un accord avec l’Italie et l’OIT pour promouvoir l’emploi des jeunes et la formalisation des entreprises - adakar.com

L'Ambassadeur d'Italie, Giovanni Umberto De Vito, et le Directeur de l'Organisation internationale du Travail (OIT), Dramane Haidara, ont récemment signé un programme multi-bilatéral visant à favoriser la création d'emplois décents et la formalisation des entreprises au Sénégal, indique PressAfrik.



Ce projet, financé par le gouvernement italien, a pour objectif principal d'améliorer l'insertion des jeunes sur le marché du travail.

Le ministre du Travail, Samba Sy, a souligné l'importance de cette initiative pour l'emploi des jeunes. Il a expliqué que le projet vise à soutenir l'auto-emploi et l'entrepreneuriat, ainsi qu'à encourager la formalisation de l'économie, contribuant ainsi à la création d'emplois décents.



L'Italie et l'OIT s'engagent à renforcer leur soutien au Sénégal, aux employeurs et aux travailleurs, en favorisant l'insertion professionnelle et en appuyant le secteur privé. Cette collaboration est considérée comme un élément essentiel d'un développement inclusif et d'une alternative à la migration irrégulière.



L'Ambassadeur Giovanni Umberto De Vito a également souligné que l'Italie consolide son engagement aux côtés du Sénégal pour améliorer l'accès des jeunes à l'emploi, mettant en avant l'importance de cette priorité pour les années à venir. Le portefeuille de l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) au Sénégal s'élève à environ 13 milliards de francs CFA pour soutenir cette initiative.



