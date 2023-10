Aissata Tall Sall annonce un »audit » des longues détentions préventives - adakar.com

Aissata Tall Sall annonce un »audit » des longues détentions préventives Publié le samedi 21 octobre 2023

© Autre presse par DR

La ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l`Extérieur, Mme Aïssata Tall Sall

La nouvelle Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Aissata Tall Sall, a annoncé, jeudi, un audit des »longues détentions » et la création, »pour la première fois », d’un poste de porte-parole pour ce département ministériel. »Dès les premiers jours de notre installation, je ferai commanditer par mes services, un audit sur les longues détentions afin que les dossiers et les procédures soient rapidement purgées’’, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur. Aissata Tall Sall a également décliné les quatre axes de son action à la tête du ministère de la Justice où elle remplace Ismaïla Madior Fall. Le premier porte sur la création, pour la première fois, d’un poste de porte-parole du ministère de la Justice, pour la ‘’transparence du service public de la justice’’. ‘’Le ministère se dotera d’un porte-parole, qui communiquera avec l’opinion chaque fois que cela sera utile’’, a-t-elle soutenu, ajoutant prendre ‘’l’engagement solennel que cette communication utile et nécessaire ne fera pas défaut.’’ Le second axe va porter, selon la Garde de Sceaux, sur ‘’l’efficacité au travail des services judiciaires’’ afin de trouver une solution à l’engorgement des cours et tribunaux. ‘’L’engorgement de nos Cours et Tribunaux a peut-être des raisons et des causes multiples (manque de moyens, déficit de personnel), mais si nous leur consacrons pleinement le temps nécessaire requis, alors le mal en sera atténué’’, a-t-elle dit. C’est pourquoi, l’ancienne ministre des Affaires étrangères, avocate de profession, dit inscrire comme troisième axe de son programme ‘’la diligence dans le traitement approprié des dossiers ». ‘’Par la diligence, nous apporterons à nos dossiers le traitement approprié et dans les délais requis » afin d’’’éviter les longues et parfois inutiles procédures’’, a-t-elle indiqué. Enfin, celle qui a permuté avec Ismaila Madior Fall à la Justice, a assuré qu’elle ne transigera pas avec l’application de ‘’la loi dans toute sa vérité.’’ ‘’Dans cet exercice difficile de la responsabilité de juger, la loi devra être viatique. (…) Ce que je veux, c’est que la loi s’applique sans cruauté inutile, mais aussi et surtout sans faiblesse coupable’’, a-t-elle tranché. La cérémonie de passation de service s’est déroulée en présence du ministre auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la Bonne gouvernance et de la Promotion des Droits humains, El Haj Momar Samb. Avec APS