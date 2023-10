Le Sénégal suspend une vente aux enchères en France pour acquérir des biens du président Senghor - adakar.com

Le Sénégal suspend une vente aux enchères en France pour acquérir des biens du président Senghor Publié le samedi 21 octobre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Photo non datée de Léopold Sédar Senghor

Alors que devaient être mis aux enchères ce samedi en France plus d'une centaine d'objets appartenant au père de l’indépendance Léopold Sédar Senghor, le Sénégal est parvenu à faire suspendre cette vente. La collection va être acquise par le Sénégal pour « préserver la mémoire et le patrimoine » de Léopold Sedar Senghor, président de 1960 à 1980.



En tout, plus d’une centaine d’objets font partie de la collection qui devait être mise aux enchères ce samedi à Caen. Des bagues, des montres, des pendentifs mais aussi des décorations militaires ayant appartenu à Léopolod Sédar Senghor… Mais dès vendredi, dans un communiqué, le président Macky Sall avait demandé à ce que ces objets puissent être achetés par l’État du Sénégal.



Pour le ministre de la Culture Aliou Sow qui a mené les discussions avec le commissaire priseur, faire revenir ces objets était une évidence. « Ces objets sont précieux, sur le plan symbolique, sur le plan historique, sur le plan de la valorisation et de la préservation des attributs de notre patrimoine historique. Pour le président Macky Sall, toute chose rattachable à l'histoire du Sénégal, à ses figures emblématiques, doit être préservée et mise à la disposition de ce même peuple. Pour que chacun puisse en jouir et l'explorer comme étant un élément important d'une tranche de notre histoire. Le président Senghor n'appartient pas à une famille, à des héritiers. Il appartient à la nation toute entière. »