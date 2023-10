Assemblée nationale: voici la liste des présidents de Commission - adakar.com

Assemblée nationale: voici la liste des présidents de Commission Publié le vendredi 20 octobre 2023

LISTE DES PRESIDENTS DE COMMISSION





1°)COMMISSION DES FINANCES ET DU CONTROLE BUDGETAIRE

M. Seydou DIOUF



2°) COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

M. Mady DANFAKHA



3°) COMMISSION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

Mme Sokhna BA N°2



4°)COMMISSION DU DEVELOPPEMENT RURAL

M. Cheikh SECK



5°)COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Mme Rokhaya DIOUF



6°) COMMISSION DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES MINERALES

M. Abass FALL



7°)COMMISSION DES LOIS, DE LA DECENTRALISATION, DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS

M. Moussa DIAKHATE



8°) COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE

M. Mamadou Oury Baïlo DIALLO



9°)COMMISSION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE

M. Nicolas NDIAYE



10°)COMMISSION DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS

M. Oumar SY



11°)COMMISSION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

M. Malick FALL



12°) COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE



Mme Mame Guèye DIOP



13°) COMMISSION DE COMPTABILITE ET DE CONTROLE

Mme Amy NDIAYE



14°) COMMISSION DES DELEGATIONS

M. Mohamed Ayib Salim DAFFE