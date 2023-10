Installé dans ses fonctions : Ismaila Madior Fall prône déjà une diplomatie proactive, Aissata Tall Sall fixe ses objectifs - adakar.com

Publié le vendredi 20 octobre 2023

Installé dans ses fonctions : Ismaila Madior Fall prône déjà une diplomatie proactive, Aissata Tall Sall fixe ses objectifs

A peine installé dans ses fonctions de ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur le professeur titulaire des universités a remercié le président Macky Sall d’avoir renouvelé sa confiance suite au remaniement ministériel le nommant ministre en charge de la diplomatie.

Dans son discours introductif ,il a décliné sa feuille de route qui va s’inscrire dans la continuité conformément aux directives et orientations du Président Macky Sall .Le Sénégal a toujours participé à la résolution des conflits dans le monde et surtout de la sous région de 1960 à nos jours .Donc nous avons une diplomatie active qui rayonne partout dans le monde de Senghor à Macky Sall .



Cette force de proposition nous permettra régler les conflits ravageurs dont les conséquences pèsent négativement sur les économies africaines déjà fragilisées par la crise sanitaire.



Professeur aussi de sciences politiques, il maîtrise l’alpha et l’oméga de la géopolitique. C’est aussi un atout permettant de mieux s’imprégner les réalités diplomatiques du moment afin que la diplomatie sénégalaise devienne plus économique et proactive .



Aissata Tall Sall fixe ses objectifs majeurs aprés son installation dans ses fonctions de garde des sceaux ,ministre de la justice



Ce jeudi 19 octobre 2023 ,Aissata Tall Sall a été installé dans ses fonctions de ministre de la justice. Et lors de son discours introductif ,elle a listé ses objectifs majeurs pour afin l’administration de la justice soit plus optimale .Selon elle ,il faut que la justice soit transparente pour que les justiciables soient informés .C’est pour quoi un porte parole dudit ministère sera nommé. S’agissant des vacances judiciaires il a prévu un réaménagement de concert avec les acteurs de la justice. C’est pour rendre efficace la justice a t-elle dit .



Concernant les longues détentions ,l’inspecteur généra de l’administration de la justice va être saisi pour procéder à un audit précise t-elle . L’égalité des citoyens devant la loi sera respectée au pied de sa lettre pour que les justiciables puissent avoir une bonne perception de nos institutions judiciaires .



La cérémonie d’installation du ministre de la justice a été l’occasion à Monsieur Ismaila Madior Fall de rappeler le travail remarquable de Aissata Tall Sall à la été du ministère des affaires étrangères et s’inscrire dans une continuité.