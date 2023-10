«Comment gérer les transitions politiques» en Afrique: le Forum Paix et Sécurité 2023 s’ouvre à Lomé - adakar.com

«Comment gérer les transitions politiques» en Afrique: le Forum Paix et Sécurité 2023 s'ouvre à Lomé Publié le vendredi 20 octobre 2023 | RFI

Ce vendredi 20 octobre s'ouvre à Lomé le Forum Paix et Sécurité 2023 sur le thème « Comment gérer les transitions politiques » en Afrique. Parmi les invités, une dizaine de pays du continent dont la plupart connaissent des transitions politiques ainsi que des diplomates onusiens. Ce sont les ministres des Affaires étrangères des pays conviés qui vont donner cet après-midi le top de départ de la rencontre qui s'achève dimanche.



avec notre envoyé spécial à Lomé, Serge Daniel



Rupture de l’ordre constitutionnel au Mali, au Burkina Faso, au Niger et dans d’autres pays : le sujet est la table pendant 72 heures au Forum « Paix et Sécurité » de Lomé. Une réunion des ministres des Affaires étrangères d’une dizaine de pays africains est prévue pour l'ouverture du forum, en fin d'après-midi.



Dans les Constitutions nationales, le coup d’État est considéré comme un crime imprescriptible, mais pourquoi des militaires prennent le pouvoir ? Il faut, au-delà des condamnations, poser un diagnostic clair et net, suggèrent déjà des experts.