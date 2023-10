Sénégal: pourquoi les vols de perruques se multiplient - adakar.com

Sénégal: pourquoi les vols de perruques se multiplient Publié le vendredi 20 octobre 2023 | RFI

Les perruques à la mode

Au Sénégal, des voleurs de perruques qui ont été arrêtés avec 91 pièces de seconde main dans un salon de coiffure ont été condamnés fin septembre à 2 ans de prison dont 3 mois fermes. Un phénomène récurrent dans la capitale sénégalaise alors que les perruques de cheveux naturels coûtent très cher. Exemples à Dakar.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Nogaye Sidy Fall, mère de famille de 42 ans, raconte comment, en quelques secondes, elle s’est fait arracher sa nouvelle perruque de cheveux naturels dans le marché populaire de Colobane, la veille de la rentrée scolaire 2022 du Sénégal : « D’un coup, je ne sens plus la perruque, quelqu’un l’a tirée, et quand je me suis retournée, je n’ai vu personne, donc j’ai crié : ‘‘Ma perruque, ma perruque !!’’ »