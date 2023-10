Ratification des membres des commissions à l’Assemblée nationale : l’élection des bureaux prévue ce vendredi - adakar.com

Ratification des membres des commissions à l'Assemblée nationale : l'élection des bureaux prévue ce vendredi
Publié le vendredi 20 octobre 2023

Ce jeudi 19 octobre, l'Assemblée nationale a procédé à la ratification des membres des 14 commissions parlementaires. Cette étape sera suivie par l'élection des membres des bureaux pour chaque commission, programmée pour ce vendredi 20 octobre 2023.



Lors de la séance de ce jour, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, il a été demandé à tous les membres de se présenter demain à la salle Joséphine Diallo du nouveau bâtiment pour ce processus électif.



En accord avec les dispositions de l'article 35 du règlement intérieur, le président de l'Assemblée a rappelé que les membres du bureau de l'Assemblée nationale ne peuvent pas occuper de postes dans les bureaux des commissions. De plus, les commissions diffèrent en taille, avec la Commission des finances devant compter 40 membres, tandis que les commissions des délégations et la Commission de comptabilité et de contrôle devront avoir 20 membres. Toutes les autres commissions auront 30 membres.



Il est à noter que chaque député a le droit d'être membre d'un maximum de trois commissions. Une fois les membres des bureaux de ces commissions élus, les parlementaires se concentreront sur l'examen du budget de l'État pour l'année 2024.





