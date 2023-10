Santé: 1,5 milliard FCFA offert en matériel pour la santé maternelle et infantile - adakar.com

Santé: 1,5 milliard FCFA offert en matériel pour la santé maternelle et infantile

Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal a reçu un don de matériel médical d'une valeur de 1,5 milliard FCFA, offert par le projet USAID Senegal Owod.



Ce matériel est destiné à améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile dans le pays.



Le don comprend un ensemble d'équipements médicaux essentiels qui seront répartis dans 58 points de prestation de soins, couvrant ainsi les cinq zones d'intervention du projet.



Il vise à renforcer la qualité des soins prodigués aux mères et aux nouveau-nés.



Lors de la cérémonie de remise, le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l'Action sociale a souligné les progrès significatifs réalisés en matière de santé maternelle, néonatale et infantile au Sénégal. Cependant, il a également rappelé que des défis subsistent, notamment en ce qui concerne l'équité dans l'accès aux soins, ainsi que le recrutement et la rétention de spécialistes médicaux dans les zones périphériques et éloignées.



Le projet USAID Owod intervient dans divers domaines de la santé, notamment la lutte contre le paludisme, la santé maternelle, néonatale et infantile, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, la nutrition, la planification familiale, le renforcement du système de santé, la couverture maladie universelle, l'eau, l'hygiène et l'assainissement.





F.Y