SENEGAL-GOUVERNEMENT-DIPLOMATIE-PASSATION / Ismaila Madior Fall va inscrire son action dans ‘’la continuité’’ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique SENEGAL-GOUVERNEMENT-DIPLOMATIE-PASSATION / Ismaila Madior Fall va inscrire son action dans ‘’la continuité’’ Publié le vendredi 20 octobre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Ismaila Madior Fall, le ministre de la Justice Garde des sceaux

Tweet

Dakar (APS) – Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Ismaila Madior Fall, a promis, jeudi, d’inscrire son action à la tête de ce département ministériel dans ‘’la continuité’’.



»Le mode d’action va être très simple : travailler essentiellement dans la continuité’’, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de passation de service avec Aissata Tall Sall.



Il a ainsi salué le travail de sa prédécesseure qui a été ‘’une excellente ministre des Affaires étrangères’’.



»J’arrive donc en terrain largement défriché et je marcherai sur vos pas en droite ligne de la politique diplomatique tracée par le président de la République, Macky Sall », a dit M. Fall, précédemment ministre de la Justice.



Le nouveau chef de la diplomatie sénégalaise a par ailleurs ajouté qu’il s’attèlera à ‘’faire du Sénégal une force de propositions’’, notamment dans la région ouest-africaine.



‘’Je vais essayer, au regard des circonstances, tout de même, de continuer à faire du Sénégal une force de propositions dans un contexte sous-régional particulier, marqué par des crises multiples’’, a-t-il fait savoir.



Selon lui, »la légitimité » du Sénégal dans le concert des Nations l’y oblige.



‘’Notre pays a la légitimité pour formuler des propositions dans les crises, qui secouent la sous-région et le monde. Nous en avons la diplomatie, le rayonnement pour intervenir dans les conflits ravageurs de notre époque’’, a-t-il souligné.



La passation de service s’est déroulée en présence d’Annette Seck Ndiaye, la ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargée des Sénégalais de l’extérieur.



ABB/OID