Malgré le contexte politique, les échanges économiques entre l'Afrique et la France se poursuivent Publié le jeudi 19 octobre 2023 | RFI

Ministère de l`économie et des finances

Ambition Africa, c'est le nom d'un sommet qui s'est terminé ce mercredi à Paris. Entrepreneurs français et africains se sont rencontrés au ministère de l'Économie et des finances. Objectif : favoriser les échanges et économiques et commerciaux entre la France et le continent. Des échanges qui se poursuivent malgré le contexte politique.



Patrons français, africains, ministres du continent et de l'hexagone... Tous se sont succédé sur la scène d'Ambition Africa pendant deux jours. Les acteurs économiques ont tous insisté sur les bons chiffres des échanges entre la France et le continent. Les investissements directs à l'étranger français ont doublé en 15 ans en Afrique, atteignant jusqu'à 54 milliards d'euros l'an dernier.



Mais récemment, la situation politique, notamment auSahel, s'est dégradée. Avec la montée en puissance d'un sentiment anti-français. Interrogé, un patron français ne nie pas les difficultés mais estime qu’elles sont conjoncturelles et qu’il ne faut pas tirer de conclusion définitive. Selon ce bon connaisseur du continent, au Sahel, la construction de l'aéroport de Ouagadougou est le seul projet français à avoir été bloqué par le pouvoir politique.