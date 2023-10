SENEGAL-MEDIAS-INVESTIGATION / Un Réseau Dupont Verlon pour le journalisme d’investigation lancé le premier novembre à Abidjan - adakar.com

Dakar – Un réseau de journalisme d’investigation portant le nom des journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlon sera lancé le premier nombre prochain à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en même temps qu’une plateforme dénommée « OND’ACTIVES » et appelée à servir de « support de connexion, de partage d’histoires authentiques et impactantes », a-t-on appris des initiateurs de ce projet.



Une Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon récompense chaque année, depuis 2014, un journaliste et un technicien africains, en mémoire de ces deux agents de Radio France internationale (RFI) enlevés puis tués près de Kidal au Mali, le 2 novembre 2013.



Les anciens lauréats de cette bourse ont annoncé le lancement du Réseau Dupont Verlon pour le journalisme d’investigation, pour poursuivre l’engagement des deux agents de RFI, comme « une nouvelle corde tissée au bout de celle laissée pendante par Ghislaine et Claude à Kidal au Mali il y a dix ans ».



« Il est composé de dix-huit jeunes pionniers journalistes et techniciens passionnés, venant de dix pays d’Afrique francophones. Du Bénin au Tchad, du Burkina Faso au Cameroun, de la Côte d’Ivoire à Madagascar, du Mali à la République Centrafricaine et du Sénégal », rapporte un communiqué.



Les membres de ce réseau « sont tous unis par la quête incessante de l’information, la recherche sans relâche de la vérité dans les histoires les plus complexes », ajoute le texte.



Sans cette perspective, le Réseau Dupont Verlon pour le journalisme d’investigation constitue « une chaîne de collaboration active, un carrefour d’échanges et un point de connexion où les membres brassent des idées, partagent des ressources et travaillent ensemble pour atteindre un idéal commun : informer, se former et former ».



Pour atteindre les objectifs escomptés, les lauréats veulent s’aider d’un « outil puissant », une « plateforme dynamique dédiée à la diffusion d’informations pertinentes et engageantes », dénommée « OND’ACTIVES ». Il s’agit d’un « support de connexion, de partage d’histoires authentiques et impactantes ».



« Sur OND ACTIVES, les lauréats de la Bourse Ghislaine Dupont/Claude Verlon ont l’opportunité de présenter des reportages innovants et d’éclairer les enjeux africains, mais aussi mondiaux, à travers leur regard unique », écrivent les initiateurs de cette plateforme dont l’ambition est d’offrir « un espace où la diversité des voix peut s’exprimer librement, tout en mettant en lumière des sujets couvrant un large éventail de thèmes ».



« À travers ce précieux outil, les lauréats de la Bourse apportent également une perspective approfondie de l’information, résultat de leur engagement sur le terrain et de leur dévouement à l’excellence journalistique et à la lutte contre les fakes news », a précisé le communiqué.



