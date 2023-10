Le nom de l’adversaire le plus redoutable pour Amadou BA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le nom de l’adversaire le plus redoutable pour Amadou BA Publié le jeudi 19 octobre 2023 | emediasn.net

© Autre presse par DR

Candidature de benno pour la présidentielle de 2024 : amadou ba le choix du chef

Tweet

Macky Sall et Amadou Ba veulent se défaire des candidats qui se dressent sur leur chemin. Mais ils ont un redoutable adversaire qu’il faudra éliminer : la cherté de la vie. Des consuméristes annoncent une manifestation ce 21 octobre, alors qu’une pétition est lancée contre les factures de la Senelec. Et pour ne rien arranger, les boulangers annoncent une hausse du prix du pain.



Octobre rose risque de se transformer en octobre rouge pour le pouvoir. Le Premier ministre a été reconduit et son équipe a pris service. Mais la température sociale affiche une forte chaleur. Les manifestations politiques avaient baissé, parce qu’interdites systématiquement par l’autorité. Mais il y a un vent social fort qui souffle depuis quelques semaines, qui pourrait se muer en ouragan. Des associations de consommateurs annoncent la couleur pour tenir un sit-in national le 21 octobre prochain à la Place de la Nation. Il reste à savoir si ce rassemblement sera autorisé. Pas évident en tout cas, alors que le gouvernement compte déjà sur les risques de troubles à l’ordre public pour empêcher toute tentative de manifestation.



Selon le président du Forum des jeunes consommateurs, Seydina Alassane Laye Sow, invité de iRadio, la semaine dernière, c’est pour « porter le plaidoyer des consommateurs, le cri du cœur des citoyens dans tous les secteurs d’activité ». Il ajoute que « des concertations du 26 septembre 2022 avaient été sanctionnées par 11 mesures pour mieux protéger le pouvoir d’achat des consommateurs. Malheureusement, nous avons constaté que les mesures ne sont pas en faveur des populations à cause du laxisme de l’État qui n’a pas joué pleinement son rôle de régulateur et de protection de tout citoyen ayant le droit de réclamer son pouvoir d’achat », déplore-t-il.



Mais le pouvoir et son candidat devront aussi faire face à la bronca contre les factures d’électricité, particulièrement le Woyofal. En effet, une pétition qui a mobilisé des milliers de signatures et lancée par un groupe de citoyens dirigé par la journaliste Oumy Ndour pour dire « Non à la hausse abusive des factures d’électricité » a été remise à la Senelec. Dans un communiqué, ils disent subir depuis trop longtemps les « dérives » de la Senelec. « Nous comprenons aisément que la conjoncture mondiale exige que les prix de certains biens et services soient réajustés. Nous ne pouvons toutefois pas accepter que certaines factures passent du simple au double, au quintuple, voire décuplent sans aucune explication. Il faut arrêter la Senelec dans sa volonté manifeste de faire des populations leurs vaches à lait », fustigent les initiateurs de la pétition. Et c’est cette facture salée qui se répercute sur les boulangers qui ont annoncé, hier, une hausse de 50 F sur la baguette. Un cocktail qui rejoint la grève presque illimitée des travailleurs des collectivités territoriales qui prévoient également une marche nationale le vendredi 13 octobre.



La cherté de la vie, un « candidat » difficile à battre

Le gouvernement, et surtout son chef et candidat de Benno bokk yaakaar, Amadou Ba, se heurte là, à un redoutable adversaire qui se nomme « cherté de la vie ». Un candidat difficile à battre dans un contexte économique compliqué. Plus complexe que les nombreux candidats qui se dressent sur son chemin. D’ailleurs, lors du Conseil des ministres du 4 octobre, le chef de l’Etat lui a demandé de hâter le pas en procédant à « l’évaluation des mesures de lutte contre la vie chère ». Macky Sall a instruit son Premier ministre et son ministre du Commerce, de la Consommation et des Pme de « finaliser, avant la fin du mois d’octobre 2023, un rapport exhaustif sur les mesures prises par l’Etat, il y a un an, pour améliorer le pouvoir d’achat des populations et lutter contre la vie chère, notamment avec la fixation des prix des denrées de consommation courante et la régulation des loyers ». Le candidat de Benno a du pain sur la planche.



Fodé B. CAMARA



19 octobre 2023