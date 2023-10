Céréales : La production de l’Uemoa estimée à 32 millions de tonnes pour la campagne agro-pastorale 2022/23 - adakar.com

News Économie Article Économie Céréales : La production de l’Uemoa estimée à 32 millions de tonnes pour la campagne agro-pastorale 2022/23 Publié le jeudi 19 octobre 2023 | lejecos.com

© aDakar.com par DR

Du riz

Dans l’espace Ueemoa (Union économique et monétaire Ouest africaine), la production céréalière de la campagne agropastorale 2022/23 s’est établie à environ 32 millions de tonnes (mt), en hausse de 144,91% par rapport à 2000/2001. Ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 4,36% sur la période 2001-2022.



L’analyse de la Commission de l’Uemoa des performances dans la mise en œuvre des axes d’intervention de la politique agricole de l’Uemoa au cours des deux dernières décennies, révèle que le riz et le maïs affichent la plus forte progression respective, de 5,89% et de 6,46%.



La production du riz est passée de 2,17 millions de tonnes en 2001 à 3,31 millions de tonnes en 2008 et grâce aux incitatifs de promotion du riz après la crise de 2008 elle a atteint 6,82 millions de tonnes en 2021.