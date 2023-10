Histoire: Des biens du Président Léopold Sédar Senghor mise aux enchères ce samedi en France - adakar.com

Histoire: Des biens du Président Léopold Sédar Senghor mise aux enchères ce samedi en France Publié le jeudi 19 octobre 2023

© Autre presse par DR

AUJOURD’HUI : 9 octobre 1906, naissance de Léopold Sédar Senghor

Plusieurs objets de valeurs appartenant à l’illustre président Léopold Sédar Senghor et son épouse Colette seront vendus aux enchères, samedi 21 octobre 2023 en Normandie (France) à l’Hôtel des ventes de Caen, renseigne SeneWeb.



Ce sont près de deux cents lots d’objets et cadeaux diplomatiques qui seront exposés puis bradés par des collectionneurs d’objets de valeurs venus de partout.

Le plus précieux de ces objets serait le collier de l’ordre du Nil, fait d’or 18 carats et comporte, notamment, trois symboles de l’Égypte antique : la protection du pays contre les maux, la prospérité apportée par le Nil et le Bien. Il est estimé à près de 15000 euros soit 10 millions FCFA.



En plus de ça, il y a des bijoux et des pièces d’or dont la valeur oscille entre 5000 et 7500 euros (3,2 et 4,8 millions F CFA) l’unité.



Ces lots, hormis les pièces d’or, seront exposés vendredi de 17 heures à 20 heures et samedi de 10 heures à 12 heures.



HB