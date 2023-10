Prison de Tamba: Mimi Touré se sent indignée du traitement infligé aux détenus et exige leurs libération - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Prison de Tamba: Mimi Touré se sent indignée du traitement infligé aux détenus et exige leurs libération Publié le jeudi 19 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le Premier ministre du Sénégal Aminata Mimi Touré

Tweet

L'opposante et candidate à l'élection présidentielle de février 2024, Aminata Touré s'est avouée indignée ce jeudi 19 octobre 2023, vis à vis du traitement infligé aux détenus de la prison de Tamba, notamment de ceux de sa coalition MIMI2024 et du PASFEF, a-t-on constaté via sa page X, ex Twitter.



Sur son compte, l'ancienne ministre a écrit, " C’est le coeur meurtri que j’ai quitté la prison de #Tamba où croupissent le responsable départemental de Mimi2024 Souleymane Dembélé et 37 autres détenus politiques dont le responsable départemental et la responsable des Jeunesses de PASFEF, respectivement Abdou Mbacké Samb et Zahra Wagué".



"Je suis indignée par ce traitement infligé à d’honnêtes citoyens qui n’ont commis aucune infraction et j’exige la libération de tous les détenus d’opinion estimés à plus de 2000 prisonniers", a-t-elle poursuivi.



Aminata Touré n'a pas écarté une possibilité d'alerter ses pairs, en soulignant qu' " Il est urgent que tous les démocrates se mobilisent pour en finir avec toutes ces injustices en battant à plate couture le candidat « mackyé » de BBY Amadou Ba."



HB