"La crise du Moyen Orient va impacter les ménages sénégalais", affirme l’économiste Kadialy Gassama - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie "La crise du Moyen Orient va impacter les ménages sénégalais", affirme l’économiste Kadialy Gassama Publié le jeudi 19 octobre 2023 | pressafrik.com

© aDakar.com par BL

Le centre-ville de Dakar quadrillé par les forces de l`ordre

Dakar, le 5 mars 2021 - Le centre-ville de la ville de Dakar est quadrillé par les forces de l`ordre alors que le mouvement “Y en a marre“ a appelé à y tenir une manifestation pour la démocratie et le respect des libertés. Tweet

"La vie des ménages au Sénégal risque de devenir plus dure en raison de l’inflation déjà forte puisque tournant autour de 6 % et qui va connaitre une hausse vertigineuse, si bien que l’exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal dans un proche avenir (vivement que cela arrive) devrait constituer une bénédiction dans un monde de plus en plus complexe", prédit Kadialy Gassama, dans les colonnes du journal Le Témoin



l’inflation déjà forte puisque tournant autour de 6 % et qui va connaitre une hausse vertigineuse, si bien que l’exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal dans un proche avenir (vivement que cela arrive) devrait constituer une bénédiction dans un monde de plus en plus complexe", prédit Kadialy Gassama, dans les colonnes du journal Le Témoin