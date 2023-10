Mouvement d’humeur des enseignants du supérieur : Le Saes-Uasz suspend ses activités pédagogiques - adakar.com

Mouvement d'humeur des enseignants du supérieur : Le Saes-Uasz suspend ses activités pédagogiques Publié le jeudi 19 octobre 2023 | Le Quotidien

L`Université Assane Seck de Ziguinchor

Les enseignants membres du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz) ont suspendu leurs activités pédagogiques, mardi et hier. Ils dénoncent le non-paiement des sommes dues au personnel d’enseignement et de recherche. Selon le Saes de Ziguinchor, aucun acte concret n’a été posé par l’administration de l’université dans le cadre d’une prise en considération notoire des préoccupations du personnel d’enseignement supérieur.



Pour se faire entendre, le Saes-Uasz a arrêté les activités pédagogiques (cours, soutenances de mémoires et de thèses, délibérations, etc.) et toute participation à des activités administratives et aux réunions, mardi 17 et hier.



Alexandre Coly, coordonnateur de la section Saes-Uasz, a dénoncé au cours d’un point de presse hier, «le dilatoire de l’administration universitaire quand il s’agit d’honorer ses engagements vis-à-vis du personnel d’enseignement et de recherche».



Le Saes-Uasz déplore aussi la dette due au restaurant des enseignants.

«Le paiement des salaires du personnel d’enseignement et de recherche est toujours relégué au second plan, et l’alignement administratif et financier des promus du Cames n’est pas encore traité», regrette M. Coly. A l’en croire, le budget prévu pour payer les salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 est toujours en attente.

Par Khady SONKO – ksonko@lequotidien.sn