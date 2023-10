Nouvelle ministre du Développement communautaire : Thérèse Faye déterminée et engagée à relever les défis - adakar.com

Nouvelle ministre du Développement communautaire : Thérèse Faye déterminée et engagée à relever les défis Publié le jeudi 19 octobre 2023 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Thérèse Faye, Administrateur Général du Fongip, Maire de Diarère

C’est un nouveau challenge pour Thérèse Faye qui a hérité, pour une toute première fois, d’un portefeuille ministériel. La maire de Diarrère, commune située à Fatick, et dernièrement administratrice du Fongip, a hérité du Ministère du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale (Mdcsnest) dans le gouvernement Amadou Ba 2. «Une mission que je conçois, je dois le préciser, plus comme un sacerdoce et un nouveau challenge à relever qu’une sinécure», a-t-elle de prime abord soutenu. Une consécration en fait pour Thérèse qui s’est distinguée pour son engagement sans faille aux côtés du Président Macky Sall depuis les premières heures. Elle a posé les bases de ce qu’elle aimerait voir se réaliser à la suite de la traditionnelle cérémonie de passation de services avec son successeur Samba Ndiobène Kâ. «Vous trouverez en moi une ministre à votre écoute, mais aussi une ministre engagée et déterminée à relever les défis de ce secteur stratégique du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale», a-t-elle dit s’adressant aux équipes du Mdcsnest. «Les projets et programmes de ce ministère à impact social incontestable montrent à suffisance l’importance que le président de la République accorde à ce secteur», a souligné la ministre entrante, citant parmi ceux-ci le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc), le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma), le Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles), la Couverture maladie universelle (Cmu)…



«J’exhorte d’ores et déjà les équipes, partout où elles se trouvent, à maintenir cette dynamique, à la renforcer pour davantage répondre de manière opportune aux préoccupations des populations et continuer ainsi à impacter positivement leur vie», a-t-elle décliné. La désormais ex-administratrice du Fongip déclare que le département qu’elle a en charge peut se prévaloir d’être l’épine dorsale de la vision du Président Sall pour soulager considérablement les populations.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn



