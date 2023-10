SENEGAL-MONDE-DIPLOMATIE-MEDIAS / OCI : le directeur général par intérim de l’UNA reçu par Ismaïla Madior Fall - adakar.com

Dakar (APS) – Le ministre des Affaires étrangères, Ismaila Madior Fall, a reçu, mercredi dans la soirée, le directeur général par intérim de l’Union des agences de presse de l’Organisation de la coopération islamique (UNA), Mohammed ben Abd Rabbo Al-Yami, a appris l’APS.



M. Al-Yami a pris part à la douzième session du Comité permanent de l’OCI pour les médias et les affaires culturelles (COMIAC), qui a pris fin mercredi à Dakar.



Il a présenté au nouveau ministre des Affaires étrangères, ‘’l’UNA et les bonnes perspectives de coopération avec l’Agence de presse sénégalaise (APS)’’, rapporte un communiqué transmis à l’APS.



Selon la même source, ‘’le directeur général de l’Union des agences de presse de l’Organisation de la coopération islamique a magnifié le rôle que l’APS a joué lors de la 12e session du COMIAC’’.



Il a indiqué qu’’’avec une excellente couverture de l’événement, l’Agence de presse sénégalaise a permis aux 57 pays de l’OCI de vivre à temps réel les travaux’’.



M. Al-Yami ‘’a émis le souhait de renforcer la coopération entre l’UNA et l’APS’’, rapporte encore le communiqué.



De son côté, le ministre Ismaïla Madior Fall ‘’a marqué sa disponibilité à accompagner et à soutenir cette initiative pour les pays de l’OCI’’.



Selon le communiqué, ‘’l’Union des agences de presse de l’OCI se chargera de faire parvenir ces contenus à son réseau d’agences de presse, qui se trouvent dans 57 États membres’’ de l’organisation.



