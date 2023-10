Diplomatie: Le MAESE dément une fausse information notant l’expulsion du comité des droits de l’homme. - adakar.com

Diplomatie: Le MAESE dément une fausse information notant l'expulsion du comité des droits de l'homme. Publié le mercredi 18 octobre 2023 | aDakar.com

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger (MAESE) a démenti, hier mardi 17 octobre 2023 via un communiqué officiel, une information notant l'expulsion du comité des droits de l'homme, a-t-on appris ce mercredi 18 octobre 2023.



Une certaine presse a rapporté l'expulsion du Sénégal du comité des droits de l'homme.

Le ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger (MAESE) souhaite préciser qu'il s'agit d'une fausse information.

En réalité, les élections tenues le 10 octobre 2023, à New York, ne concernaient pas le comité des droits de l'homme mais le Conseil des droits de l’homme (HRC), où le Sénégal occupe déjà un siège (2018-2020 et 2021-2023) pour un dernier mandat de 3 ans qui dure jusqu'au 31 décembre 2023.

Notre pays n'a en aucun cas été affecté, car nous n'étions pas éligibles pour ces élections.