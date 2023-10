Commerce: Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME se positionne contre une augmentation sur le pain - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Commerce: Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME se positionne contre une augmentation sur le pain Publié le mercredi 18 octobre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Réunion du ministre du commerce avec les acteurs de la filière oignon

Dakar, le 28 mars 2017 - Une réunion sur la filière oignon s`est tenue au siège du ministère du commerce. La rencontre était présidée par le ministre. Plusieurs acteurs impliqués dans la filière oignon ont participé à la rencontre. Il s`agit des commerçants, des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal, de la zone des Niayes et des consommateurs. Tweet

Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME s'est positionné contre une augmentation du prix du pain, via un communiqué rendu public, a-t-on appris ce mercredi 18 octobre 2023.



Cette position du gouvernement survient à l'issue d'une conférence de presse, des syndicats de boulangers ont fait état d'une possible augmentation du prix du pain.

Face à cette déclaration, le Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME informe le public qu'aucune augmentation du prix du pain n'est envisagée par le Gouvernement.

Pour rappel, le prix du pain est sous le régime de l'homologation et sa révision obéit à une procédure particulière, qui se déclenche par la saisine de la Direction du Commerce Intérieur, par les acteurs souhaitant une modification de prix accompagnée des justificatifs y afférents.

A ce jour, aucune demande de révision du prix n'a été déposée pour une éventuelle réévaluation du prix du pain.

Par ailleurs, il est à noter que le Gouvernement, sur instruction de Son Excellence M. le Président de la République, a consacré entre 2022 et 2023, soixante (60) milliards de francs CFA pour la stabilisation du prix de la baguette de pain de référence à cents soixante-quinze francs CFA

(175) en lieu et place d'un prix projeté à trois cent vingt-cinq francs

CFA (325).



Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME renouvelle toute sa disponibilité aux acteurs de la boulangerie pour une prise en charge optimale de leurs préoccupations dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs.