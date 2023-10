Produits prohibés: Incinération de drogues et faux médicaments d’une valeur de plus de 3,5 milliards de FCFA à Kaolack - adakar.com

La Subdivision des douanes de Kaolack, au Sénégal, a procédé ce mercredi à l'incinération de drogues et de faux médicaments d'une valeur totale dépassant les 3,5 milliards de francs CFA dans une zone désaffectée de la commune.



Les produits incinérés comprenaient diverses drogues, notamment de la cocaïne, ainsi que des faux médicaments. Le gouverneur de la région, qui a présidé la cérémonie, a salué cette performance réalisée par les douaniers sur une période d'un an et demi.



Il a souligné l'importance du rôle de la douane dans la protection de l'économie nationale et du territoire, en particulier dans les régions frontalières sujettes à divers trafics. La région de Kaolack est en effet située le long d'une longue bande frontalière, ce qui nécessite une coopération renforcée avec d'autres forces de défense et de sécurité pour lutter contre ces activités illégales.



Le colonel Saliou Diouf, Directeur régional de la zone Centre des douanes, a également félicité les agents pour leur travail dans la sécurisation des populations et a appelé à une meilleure collaboration entre les différentes forces de sécurité pour lutter contre le trafic de drogues et de faux médicaments.



La valeur totale des produits saisis, dont 2,6 tonnes de chanvre indien, 25 kg de cocaïne, ainsi qu'une importante quantité de faux médicaments, de sachets en plastique et de cigarettes, s'élève à plus de 3 milliards 555 millions de francs CFA.



