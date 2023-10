Émigration clandestine: Interception d’une pirogue avec 348 passagers dont 30 femmes, 21 mineurs et 5 nourrissons - adakar.com

La Marine nationale sénégalaise a de nouveau intercepté une pirogue remplie de migrants en partance pour l’Europe.



Ce sont près de 350 candidats à l’émigration clandestine qui ont été repris dans leur embarcation grâce à la vigilance du patrouilleur de haute mer “Walo“.



"Le patrouilleur Walo a intercepté, le lundi 16 octobre 2023, deux pirogues transportant un total de 348 candidats à l’émigration irrégulière dont 30 femmes, 21 mineurs et 5 nourrissons", a-t-on appris de la Marine nationale sénégalaise.



Après l’arraisonnement de la pirogue, les passagers ont été mis en sécurité avant d’être acheminés à Dakar et remis aux services compétents de l’État du Sénégal.



