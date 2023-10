Démographie : Le Sénégal compte 18,275,000 habitants avec une majorité de femmes, selon le dernier recensement - adakar.com

Démographie : Le Sénégal compte 18,275,000 habitants avec une majorité de femmes, selon le dernier recensement Publié le mercredi 18 octobre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par MB

L'ex-ministre Oulimata Sarr a révélé, hier mardi 17 octobre 2023, lors de sa passation de service au ministère du Plan et de la Coopération,que la population du Sénégal s'élève désormais à 18,275,000 habitants, avec 50,8% de femmes, indique Press Afrik.

Le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) concernant ce recensement sera transmis à son successeur le 31 octobre prochain.



Ce dernier recensement, qui a mobilisé plus de 32,000 agents, fournit des données essentielles pour la planification et les politiques gouvernementales. Les chiffres actualisés de la population sont cruciaux pour une variété de domaines, allant de la santé publique à l'éducation et au développement économique. Le Sénégal, avec sa population majoritairement féminine, pourra ainsi mieux orienter ses politiques et programmes pour répondre aux besoins de ses citoyens.



HB