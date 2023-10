Ministère de l’Intérieur : Me Sidiki Kaba a officiellement pris fonctions - adakar.com

Ministère de l'Intérieur : Me Sidiki Kaba a officiellement pris fonctions Publié le mercredi 18 octobre 2023 | aDakar.com

Passation de services au ministère de l`Intérieur

Dakar, le 17 octobre 2023 - Me Sidiki Kaba a officiellement pris ses fonctions de ministre de l`Intérieur en remplacement de Antoine Félix Abdoulaye Diome. Tweet

Le nouveau Ministre de l’Intérieur, Me Sidiki Kaba a officiellement pris ses fonctions à la Place Washington en remplacement de Antoine Félix Diome.



La cérémonie de passation de services entre le nouveau Ministre de l’Intérieur et son prédécesseur s’est déroulée, ce mardi 17 octobre-novembre 2023, au siège dudit ministère.



C’était en présence notamment de Birame Faye, Ministre, auprès du Ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile sortant et de son successeur, Monsieur le Ministre Mamadou Saliou Sow.



La cérémonie sobre et solennelle a enregistré la participation de membres du personnel du ministère et des proches des deux ministres.



Antoine Félix Abdoulaye Diome quitte le ministère de l’Intérieur pour celui de l’Energie et du Pétrole où il succède à Sophie Gladima Siby.



Makhtar C.