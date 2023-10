Diourbel, Sénégal : Interdiction de la circulation des taxi-motos "Jakarta" de minuit à 6 heures du matin pour réduire les agressions - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Diourbel, Sénégal : Interdiction de la circulation des taxi-motos "Jakarta" de minuit à 6 heures du matin pour réduire les agressions Publié le mardi 17 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par dr

Le motos interdites de circulation jusqu`à samedi

Tweet

Les conducteurs de taxi-motos "Jakarta" dans le département de Diourbel, au Sénégal, ne pourront plus circuler de minuit à 6 heures du matin à partir du 21 octobre 2023, renseigne l'APS.



Cette interdiction a été annoncée par le préfet de Diourbel, Mamadou Khouma, dans le but de réduire les risques d'agressions auxquelles sont fréquemment confrontés les conducteurs de ces motos, en particulier pendant la nuit.



Le préfet a précisé que cette mesure serait en vigueur pendant les trois prochains mois, en attendant des mesures de sécurité plus permanentes pour protéger les conducteurs de taxi-motos "Jakarta".



Il a expliqué que la récente agression d'un conducteur de taxi-moto avait malheureusement abouti à la mort du jeune homme, poignardé par ses agresseurs qui l'avaient piégé tard dans la nuit, avant de s'enfuir avec son véhicule.



Le préfet de Diourbel a également appelé la police et la gendarmerie à faire respecter rigoureusement cette mesure dans le but de garantir la sécurité des conducteurs de taxi-motos "Jakarta" dans la région.



L'interdiction de la circulation des taxi-motos "Jakarta" la nuit à Diourbel vise à mettre fin aux agressions récurrentes subies par les conducteurs de ces véhicules, en attendant des solutions de sécurité à plus long terme.



Hb