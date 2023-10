Sénégal : 150 prisonniers de Ziguinchor entament une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention - adakar.com

Sénégal : 150 prisonniers de Ziguinchor entament une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention Publié le mardi 17 octobre 2023

Un groupe de 150 prisonniers de la prison de Ziguinchor, au Sénégal, a entamé une grève de la faim pour protester contre leurs longues détentions préventives, le coût élevé des appels téléphoniques en prison et la mauvaise qualité de la nourriture. Ils ont également décidé de boycotter les appels téléphoniques et les visites.



Le mouvement Frapp, qui se préoccupe de la situation carcérale au Sénégal, est particulièrement inquiet de la condition de huit prisonnières politiques détenues à la prison du Camp pénal de Liberté 6, qui en sont également à leur huitième jour de grève de la faim.



Le mouvement Frapp a appelé l'État sénégalais à mettre fin aux conditions difficiles dans les 37 prisons du pays. Il prévoit de déposer une lettre de protestation auprès de l'Administration pénitentiaire pour dénoncer les conditions inhumaines et dégradantes de détention des prisonniers.



Par ailleurs, le rappeur Nit Doff, détenu depuis plusieurs mois, a bénéficié d'une libération provisoire depuis hier. Son cas a suscité l'attention du public, avec des appels en faveur de sa libération de la part de nombreux défenseurs des droits de l'homme et militants.



La grève de la faim des prisonniers de Ziguinchor souligne les préoccupations concernant les conditions de détention dans les prisons sénégalaises, ainsi que les appels à une réforme du système pénitentiaire pour garantir des conditions de détention plus humaines et respectueuses des droits des détenus.



