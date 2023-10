Sénégal : des arabophones s’impliquent dans la lutte contre la fracture numérique - adakar.com

Sénégal : des arabophones s'impliquent dans la lutte contre la fracture numérique
Publié le mardi 17 octobre 2023 | Agence de Presse Africaine

Le programme de cinq ans est initié par l’Alliance Sahélo-Golfe pour le Développement (Alisgold), une association sénégalaise ayant parmi ses objectifs la promotion de la langue arabe.



Au Sénégal, des arabophones sont à pied d’œuvre pour réduire les fractures sociale et numérique. A la base de cette initiative, l’Alliance Sahélo-Golfe pour le Développement (Alisgold) affirme dans un communiqué parvenu à APA qu’elle va lancer prochainement le programme « Les arabophones à l’école des TIC et de l’Entreprenariat ».



Bâti sur trois composantes, ce programme sera animé à travers un forum national sur « l’implication des arabophones dans la réduction des fractures sociale et numérique », un volet d’insertion des arabophones et la mise en place de laboratoires de langue arabe.



S’agissant du forum, l’Alisgold précise dans le communiqué qu’« il sera un cadre d’échange entre les pouvoirs, les partenaires arabes et les chefs religieux sur l’implication des arabisants dans la dynamique de réduction de la fracture socio-numérique ».



Des ateliers sur les enjeux et pistes d’action de la formation et de l’insertion sont également prévus au cours de cette rencontre qui prévoit d’accueillir 2000 participants.



D’une durée de cinq ans, le programme « Les arabophones à l’école des TIC et de l’Entreprenariat » va accompagner les services techniques de l’Etat pour une meilleure prise en compte des arabophones dans leurs programmes de formation, assure l’alliance.



« A l’instar des organisations d’appui au développement, Alisgold s’est mobilisée pour apporter soutien à l’Etat dans sa politique de développement durable. Comme stratégie, l’organisation compte accompagner l’Etat à booster certains secteurs clé de l’économie et à lutter contre certaines inégalités économiques et sociales », a-t-elle notamment souligné.



